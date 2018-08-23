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Сегодня 23 августа 2018 года, 18:10

ВСП внесет представление Президенту о переводе судьи ВАСУ Н.Маринчак на должность судьи КААС

Высший совет правосудия 23 августа 2018 года рассмотрел рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе судьи из одного суда в другой.

По результатам рассмотрения указанного вопроса принято внести представление Президенту Украины о переводе судьи Высшего административного суда Украины Нинель Маринчак на должность судьи Киевского апелляционного административного суда.

Об этом сообщается на сайте ВСП.