Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 августа 2018 года, 18:09

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

26 августа – последний день скидок на участие в III Международном форуме по исполнительному производству

23 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Скидки на участие в III Международном форуме по исполнительному производству действуют до 26 августа. Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями!

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует специальная цена участия.

Дата проведения: 5 сентября 2018 года

Место проведения: Legal High School (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, БЦ «Леонардо»)

Время проведения: 09:00-18:00

Генеральный партнер: ЮФ Evris

При поддержке Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE»

Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/proceeding2018.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

• Достижения и перспективы Украины в исполнении решений

• Частный исполнитель как бизнес-проект

• Исполнительный процесс: вопросы и ответы

• Суд и исполнитель: судебная практика в процессе исполнения решений

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Сергей Саченко ─ координатор Форума

(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом