Скидки на участие в III Международном форуме по исполнительному производству действуют до 26 августа. Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями!
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует специальная цена участия.
Дата проведения: 5 сентября 2018 года
Место проведения: Legal High School (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, БЦ «Леонардо»)
Время проведения: 09:00-18:00
Генеральный партнер: ЮФ Evris
При поддержке Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE»
Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/proceeding2018.
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
• Достижения и перспективы Украины в исполнении решений
• Частный исполнитель как бизнес-проект
• Исполнительный процесс: вопросы и ответы
• Суд и исполнитель: судебная практика в процессе исполнения решений
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Сергей Саченко ─ координатор Форума
(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua
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Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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