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Предъявлено подозрение «торнадовцам» и их пособникам из числа работников СИЗО

23 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

Прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины по результатам осуществления досудебного расследования сообщено о подозрении экс-командиру роты «Торнадо», который является организатором совершения преступлений, и трем экс-бойцам указанной роты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, передает «РБК-Украина».

Кроме этого, как отмечается, сообщено о подозрении двум сотрудникам государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» – пособникам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 294, частью 2 статьи 342, частью 4 статьи 345 УК Украины.

Так, в ходе следствия установлено, что организованная группа из числа заключенных, бывших сотрудников роты «Торнадо», при пособничестве работников ГУ «Киевский следственный изолятор», совершивших тяжкие и особо тяжкое преступления, которые выразились в совершении массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления работникам правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Отмечается, что преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство работников правоохранительных органов в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей.

«Подозреваемые из числа бывших командира и бойцов роты «Торнадо» содержатся под стражей на основании вынесенного судом обвинительного приговора в другом уголовном производстве», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых сотрудников применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, 9 августа 2018 года в Киеве возле Лукьяновского СИЗО в результате драки пострадал правоохранитель.

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