Сегодня 23 августа 2018 года, 16:27

Продолжается прием документов для желающих контролировать деятельность АРМА

Сайт Кабинета Министров Украины сообщает о продлении до 30 сентября 2018 года (включительно) срока приема документов для участия в отборе кандидатов в члены комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Информацию о проведении отбора можно получить на «Правительственном портале» по ссылке.