Сегодня 23 августа 2018 года, 16:27

Предложены новые механизмы для решения проблемы задолженности государства по решениям судов

Проблема неисполнения или чрезмерно длительного исполнения окончательных судебных решений уже давно перешла в разряд хронических заболеваний отечественной правовой системы. В поисках панацеи от этого правового недуга отечественные законодательные умы «бьются» уже не первый год. Последней нормотворческой разработкой в данном направлении стал законопроект с красноречивым названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения проблемы задолженности государства по решениям судов» (№ 8533), инициированный группой народных депутатов во главе с председателем подкомитета по вопросам исполнения решений ЕСПЧ Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Сидоровичем.

Проектом предусмотрено внесение изменений в пять законодательных актов, в том числе в профильные законы «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» (Закон), «Об исполнительном производстве». Инициативой среди прочего предлагается урегулировать процедуру исполнения пилотных решений ЕСПЧ, прописав в новелле (статье 151) «Действия Кабинета Министров Украины относительно принятия мер общего характера во исполнение пилотного решения») Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» новый механизм. Кроме того, законопроектом предложено создать некую постоянно действующую институцию — Наблюдательную комиссию по вопросам исполнения решений суда относительно государства.

В Законе Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» предусматривается целый ряд новаций. Например, предусмотрено откорректировать размер компенсации за длительное неисполнение решения национального суда в отношении государства, установив предельный размер выплаты. В статье 5 (в редакции проекта) вышеупомянутого закона прописывается: в случае если центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, или его территориальный орган (!) в течение 15 (!) месяцев с даты вступления решения в законную силу не перечислил средства по решению суда (кроме случая, указанного в части 4 статьи 4 этого Закона), взыскателю, по его заявлению, выплачивается компенсация в размере 10 % от неуплаченной суммы (сегодня это 3 % годовых от неуплаченной суммы), но не более размера одной минимальной заработной платы, установленной на день выплаты, за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения исполнения решений суда. Из этих и других положений законодательной инициативы также следует, что правом исполнения судебных решений в финансовой части наделяются территориальные органы Казначейства, при этом в пять раз увеличиваются временные рамки перечисления средств по решению суда: сейчас это три месяца со дня поступления необходимых документов и сведений, а предлагается 15. Более детально об этих и других законодательных предложениях читайте в материале «Долг платежом ясен».