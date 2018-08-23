Сегодня 23 августа 2018 года, 16:27

Стало известно, как будут оценивать научную деятельность вузов с целью распределения финансов

Правительство определило, как оценивать научную деятельность вузов. Это позволит в будущем предоставить лучшим из них базовое финансирование на науку, сообщает сайт КМУ. Соответствующее постановление — «Некоторые вопросы проведения государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности» — утвердил Кабинет Министров на заседании 22 августа 2018 года.

Одной из самых важных вещей, заложенных в документе, является то, что будут оценивать научную деятельность не вуза в целом, а его отдельных научных направлений.

«Разделить аттестацию по направлениям было просто необходимо, ведь если бы мы этого не сделали, то в итоге в крупных университетах, где есть различные направления исследований, получили бы «среднюю температуру по палате». Потому что в одном классическом вузе могут быть сильнее исследования по естественным наукам, а в другом — по гуманитарным или техническим. Поэтому вместе с университетским научным сообществом мы четко определили семь направлений, по которым будет аттестация», — сказала министр.

Такими направлениями будут:

- аграрные науки и ветеринария (учитывает отрасли знаний: аграрные науки и продовольствие, ветеринарная медицина);

- военные науки и национальная безопасность (военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы, гражданская безопасность);

- гуманитарные науки и искусство (богословие, гуманитарные науки, культура и искусство);

- общественные науки (журналистика, международные отношения, образование / педагогика, право, социальная работа, социальные и поведенческие науки, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование);

- биология и охрана здоровья (биология, здравоохранение);

- математические науки и естественные науки (математика и статистика, естественные науки);

- технические науки (информационные технологии, электроника и телекоммуникации, архитектура и строительство, электрическая инженерия, механическая инженерия, автоматизация и приборостроение, транспорт, химическая и биоинженерия, производство и технологии).

Аттестационное оценивание будет устанавливаться по 100-балльной шкале. В ней будут учитываться следующие показатели:

- кадровый состав;

- финансирование (по общему и специальному фонду);

- объем средств, направленных/привлеченных вузом на приобретение оборудования;

- количество статей в научных изданиях, которые индексируются в базах Scopus и/или Web of Science, где дополнительным показателем будет коэффициент влияния журналов;

- количество научных изданий, учредителем (соучредителем) которых является университет, которые индексируются в базах Scopus и/или Web of Science;

- количество работников заведения (по основному месту работы), которые являются членами редакционных коллегий научных изданий, индексируемых в базах Scopus и/или Web of Science.

В то же время конкретная методика оценивания будет разрабатываться МОН совместно с Нацсоветом по развитию науки и технологий.

По результатам оценивания каждое научное направление вуза включат в одну из трех групп (А, Б, В) или признают не прошедшим аттестацию. В группе А будут направления университетов, исследования которых имеют важное государственное или мировое значение, выполняются на мировом уровне; в группе Б — имеющие важное значение для отдельных отраслей экономики, национальной безопасности, других сфер, выполненные на высоком профессиональном уровне; в группе В — имеющие значение для образовательного процесса в университете, выполненные на удовлетворительном профессиональном уровне.

Аттестация будет проводиться не менее раз в пять лет, однако не ранее чем через год для реорганизованного вуза или не ранее чем через три года для вновь созданного учреждения. Она будет обязательной для государственных и коммунальных учреждений высшего образования (кроме колледжей). Для государственных и коммунальных колледжей аттестация будет проводиться по требованию собственника (учредителя), а для всех частных вузов — по инициативе учреждения.

Проведение аттестации организовывать МОН. Для этого при Министерстве создадут специальную аттестационную комиссию и семь экспертных групп по научным направлениям. В их состав войдут представители вузов, МОН и других ведомств, к сфере управления которых относятся университеты, НАН, национальных отраслевых академий наук, Научного комитета Нацсовета по развитию науки и технологий, общественных научных организаций с всеукраинским статусом. В то же время количество представителей заведений, подчиненных МОН, и работников центрального аппарата МОН не должно превышать 50% общего состава аттестационной комиссии.