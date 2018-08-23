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Копия телефонограммы не является доказательством уведомления о созыве общего собрания ООО

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу №910/23212/16, которым признано недействительным решение общего собрания ООО «Ровенькинафтопродуктсервис». Суд пришел к выводу о нарушении прав истца как участника общества ответчика вследствие неуведомления его должным образом о проведении внеочередного общего собрания общества, на котором среди прочего были приняты решения об увольнении директора и одновременном назначении нового, а также об изменении местонахождения ответчика.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины» со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Судом на основании материалов судебного дела установлено, что 11 июля 2016 года состоялось внеочередное общее собрание участников ООО «Ровенькинафтопродуктсервис», по результатам проведения которого было принято решение об изменении местонахождения ответчика; увольнении и одновременном назначении нового директора (руководителя) ответчика; предоставлении полномочий новому директору на проведение регистрационных действий от имени общества относительно принятых вопросов повестки дня.

Компания Renton Resources LLP, которая владеет долей в уставном капитале общества, обратилась в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительным указанного решения общего собрания.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Поскольку истец не был уведомлен о проведении общего собрания участников ответчика и не присутствовал на таком заседании, не смог должным образом подготовиться к рассмотрению вопросов повестки дня и предоставить объяснения, суд пришел к выводу, что такое нарушение прав истца и является основанием для признания принятого решения недействительным.

Не согласившись с решением суда другой участник общества — компания Vutek Limited — обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение Хозяйственного суда города Киева и в удовлетворении иска отказать.

В своей апелляционной жалобе жалобщик указал на уведомление истца о созыве общего собрания телефонограммой.

Однако коллегия судей пришла к выводу о том, что копия телефонограммы не может считаться надлежащим доказательством уведомления в соответствии с положениями Закона Украины «О хозяйственных обществах» и постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах практики разрешения споров, возникающих из корпоративных отношений». Апелляционный хозяйственный суд в своем постановлении также обратил внимание на то, что местный суд неоднократно обязывал ответчика предоставить доказательства в подтверждение факта надлежащего уведомления истца о проведении общего собрания общества, однако требования суда ответчик не выполнил и никаких доказательств не предоставил.

По результатам пересмотра дела коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о нарушении прав истца как участника общества вследствие неуведомления его должным образом о проведении внеочередного общего собрания, на котором было принято решение, оформленное соответствующим протоколом, в связи с чем иск подлежит удовлетворению.

Исследовав материалы дела и имеющиеся доказательства, по результатам пересмотра данного дела судом апелляционной инстанции было установлено нарушение прав или интересов апеллянта как участника общества ответчика.

Коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда пришла к выводу о полном, всестороннем и объективном выяснении местным хозяйственным судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а потому апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева — без изменений.