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В России могут смягчить скандальное «антиэкстремистское» законодательство

23 августа 2018 года Источник:Pravo.ru

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает смягчить «антиэкстремистское» законодательство. Высказывается идея декриминализировать одни статьи, а в других — уточнить понятие экстремизма. Совет обеспокоен необоснованными гуманитарными экспертизами и тем, что «экстремисты» из социальных сетей попадают под те же ограничения, что и террористы.

Совет выпустил рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения. «Признавая реальность современных угроз экстремистского характера, следует отметить, что во многих из указанных уголовных дел имело место избыточно широкое, а иногда и ошибочное толкование норм права. В свою очередь, чем более широкое толкование дается понятию «экстремизм», тем большее число людей оказываются экстремистами», — мотивируют рекомендации в СПЧ.

В частности, предложено сузить в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определение экстремистской деятельности. «В качестве обязательного квалифицирующего признака экстремистской деятельности следует использовать признак насилия (применение насилия, угроза его применения, призывы к насилию или иная явная поддержка насилия). В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы», — говорится в сообщении.

Также озвучена инициатива декриминализировать часть 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды): «Совет полагает целесообразным декриминализировать только неотягощенный состав, предусмотренный частью 1 указанной статьи, дополнив КоАП соответствующим административным правонарушением».

Обсуждается и предложение установить срок давности за публикации в интернете.

Также озвучена идея разделять террористов и обвиненных за высказывания в интернете: «В настоящее время лица, финансирующие терроризм и обвиняемые по делам о высказываниях в сети интернет, претерпевают одинаково неблагоприятные финансовые ограничения, что противоречит принципу дифференциации правовой ответственности».

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