Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в субботу, 25 августа

На праздники Центры обслуживания налогоплательщиков не будут работать 24 и 26 августа с.г. Об этом сообщается в релизе Государственной фискальной службы Украины.
Для удобства плательщиков и создания комфортных условий при представлении налоговой отчетности в праздничные и выходные дни Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику:
- 23 августа 2018 года — в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
-24, 26 августа 2018 года — выходные дни;
- 25 августа 2018 года — рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы Центров до 13.00.
Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.
Таможенные посты таможни Государственной фискальной службы будут работать по отдельному графику. Подробную информацию о работе постов можно узнать у оперативных дежурных.
Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.
Для получения консультаций по вопросам применения норм налогового и таможенного законодательства можно звонить в call-центр по номеру 0-800-501-007.
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