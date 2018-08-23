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Сегодня 23 августа 2018 года, 14:45

Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в субботу, 25 августа

На праздники Центры обслуживания налогоплательщиков не будут работать 24 и 26 августа с.г. Об этом сообщается в релизе Государственной фискальной службы Украины.

Для удобства плательщиков и создания комфортных условий при представлении налоговой отчетности в праздничные и выходные дни Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику:

- 23 августа 2018 года — в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;

-24, 26 августа 2018 года — выходные дни;

- 25 августа 2018 года — рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы Центров до 13.00.

Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Таможенные посты таможни Государственной фискальной службы будут работать по отдельному графику. Подробную информацию о работе постов можно узнать у оперативных дежурных.

Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.

Для получения консультаций по вопросам применения норм налогового и таможенного законодательства можно звонить в call-центр по номеру 0-800-501-007.