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Разработан механизм погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда

23 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 августа с.г. правительством принято разработанное Министерством социальной политики постановление Кабинета Министров Украины «Вопрос погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда», которым определен механизм погашения задолженности, образовавшейся в результате начисления пенсионных выплат во исполнение судебных решений за счет бюджетных средств, а также увеличена расходная часть бюджета Пенсионного фонда Украина на финансовое обеспечение выплаты пенсий за счет остатка собственных средств для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Принятие Кабинетом Министров Украины указанного постановления позволяет обеспечить выполнение решений судов по вопросам начисления (перерасчета) пенсионных выплат, погашения существующей задолженности по их выполнению, а также приводит в соответствие расходную часть бюджета Пенсионного фонда Украины с учетом расходов, необходимых для обеспечения выплаты пенсий, перечисленных соответственно к постановлению Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 года №103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц».

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