Сегодня 23 августа 2018 года, 14:44

Украинские солдаты не должны содержаться в СИЗО с боевиками «ДНР/ЛНР» — экспертное обсуждение

Подозреваемые в военных преступлениях должны по возможности содержаться на гауптвахте, а в следственных изоляторах должны находиться отдельно от других задержанных. О сотрудничестве в этом направлении, сверке информации о задержанных военнослужащих, мониторинге мест их содержания и других аспектах правовой помощи говорили участники круглого стола 21 августа с.г. в Харькове. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции Украины.

«Проведение таких мероприятий дает возможность в экспертном кругу обсудить новые идеи и механизмы сотрудничества, а главное — услышать из первых уст обо всех правовых проблемах, возникающих у военнослужащих, которые защищают страну от вооруженной агрессии Российской Федерации», — отметила начальник управления обеспечения доступа к правовой помощи Координационного центра по предоставлению правовой помощи Наталья Марчук.

Она поделилась с присутствующими задачами и инициативами системы бесплатной правовой помощи в контексте правовой защиты военных. Звучал тезис, что правосудие относительно военнослужащих должно учитывать реалии на востоке Украины.

В числе острых тем обсуждались условия содержания военнослужащих в следственных изоляторах Донецкой и Луганской областей. Подозреваемые в военных преступлениях не должны содержаться вместе со сторонниками так называемых ДНР/ЛНР или лицами, неоднократно судимыми за тяжкие уголовные преступления. Участники определили ключевые показатели, которые должны свидетельствовать о надлежащих условиях соблюдения прав военных, чтобы инициировать перед Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека проведение мониторинга содержания военнослужащих в Бахмутском, Старобельском и Мариупольском следственных изоляторах.

Впервые на круглом столе присутствовали военные прокуроры, и был поставлен вопрос преимущества содержания военных на гауптвахте, а не в СИЗО. Участники договорились о соответствующем содействии военной прокуратуре во время судебного рассмотрения дела о применении меры пресечения в отношении военнослужащих.

Круглый стол состоялся на базе правового клуба РRAVOKATOR. Сообщается, что это уже третья подобная встреча, проведенная в рамках сотрудничества с Министерством обороны, аналогичные мероприятия состоялись в Киеве и Днепре, а следующие запланированы в Одессе и Львове. По итогам круглых столов состоится общенациональная встреча с привлечением представителей судебной ветви власти, прокуратуры и общественности.