Сегодня 23 августа 2018 года, 13:02

В США заговорили о перспективе объявления импичмента Дональду Трампу

«Худший день в политической карьере Трампа», — так медиа называют признание вины адвоката Майкла Коэна и приговор экс-главе избирательного штаба Полу Манафорту. Если суд установит причастность г-на Трампа к преступлениям, ему может грозить импичмент, передает Pravo.ru.

«Дональд Трамп пережил, возможно, худший день своего президентства во вторник: его личный адвокат причастен к преступлению, а его бывший председатель кампании стал преступником», – сообщает Bloomberg. Пола Манафорта осудили по восьми эпизодам (из 18 предъявленных) за уход от налогов и банковские мошенничества. Агентство называет произошедшее явными признаками политической и юридической опасности для Трампа.

«Демократы немедленно захватили информационное поле, чтобы напасть на президента, во многом потому, что они рассчитывают на определенный результат на грядущих ноябрьских выборах в Конгресс», – добавляет агентство. Дональда Трампа, если удастся доказать, что он знал о выплатах женщинам, могут обвинить в сокрытиях платежей и нарушениях избирательного законодательства, однако по действующим порядкам США президенту обвинения предъявить не смогут: сначала ему объявят импичмент.