Сегодня 23 августа 2018 года, 13:02

LHS: определение арбитрабельности споров

Заместитель председателя Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины Людмила Винокурова начала лекцию с разъяснения понятия «арбитрабельность споров», которое сформулировано в доктрине международного коммерческого арбитража и активно используется как в зарубежной, так и в отечественной юридической литературе. С помощью данного термина очерчивается круг споров, подведомственных международному коммерческому арбитражу. Термин «объективная арбитрабельность» обозначает, какие виды споров могут быть предметом арбитражного соглашения (характер материальных правоотношений, передаваемых на разрешение арбитража), а под «субъективной арбитрабельностью» понимается наличие способности сторон заключать действительное арбитражное соглашение, то есть быть субъектами арбитражного соглашения.

Активное формирование украинского арбитражного законодательства началось после развала СССР. Прежде чем решать вопрос о возможности передачи споров на рассмотрение международного коммерческого арбитража, необходимо определить международные нормативные акты и нормативные акты Украины, регулирующие деятельность международного коммерческого арбитража. Наиболее важные среди них —это Нью-Йоркская конвенция 1958 года (Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражный решений), а также Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. Что касается украинского законодательства о третейском судопроизводстве, то, по словам спикера, в Украине сохранился дуализм правового регулирования международного коммерческого арбитража и внутренних, так называемых национальных третейских судов. Также следует учитывать, что Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» распространяется не только на МКАС и МАК при ТПП Украины, но и на арбитражи ad hoc, проводимые в Украине. В связи с раздельным регулированием международного коммерческого арбитража и внутренних третейских судов необходимо четко определить, какие виды споров допускаются законодателем на рассмотрение внутренних третейских судов, а какие — на рассмотрение арбитража.

Важное значение для улучшения «проарбитражного» и инвестиционного климата в Украине имеет указание в стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015—2019 годы на необходимость расширения перечня категории споров, которые могут разрешаться третейскими судьями. Прогрессивными в отношении международного коммерческого арбитража можно считать и принятые в новой редакции Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Украины. Что касается включения международных коммерческих арбитражных судов в систему юрисдикционных органов, уполномоченных государствами рассматривать споры по сути и выносить по ним решение, то, по мнению лектора, привлекательность этого способа разрешения споров определяется прежде всего тем, что законодатель предоставляет субъектам хозяйствования возможность легально уклониться от юрисдикции государственных судов по месту нахождения ответчика с применением их, как правило, сложного национального процессуального законодательства. Но при избрании конкретного постоянно действующего международного коммерческого арбитражного суда либо места арбитража для арбитража ad hoc необходимо учитывать ряд факторов, в том числе и стоимость арбитражного рассмотрения.

Людмила Винокурова обратила внимание на то, что классическим надежным способом разрешения хозяйственных споров по-прежнему остаются государственные суды, к компетенции которых относится больше вопросов в отличие от третейских судов. Следует решить лишь вопрос, в какой государственный суд должен будет обратиться резидент Украины в случае возникновения спора, вытекающего из внешнеэкономического контракта.