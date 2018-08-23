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Сегодня 23 августа 2018 года, 13:02

НБУ потребовал от банков усилить видеоконтроль

Национальный банк Украины усилил требования к банкам по видеоконтролю внутри банковских учреждений. «Банк обязан оборудовать помещение системой видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала с видеокамер в круглосуточном режиме», — говорится в постановлении №93, которое НБУ принял 14 августа 2018 года.

При этом НБУ увеличивает сроки хранения такого видеоконтента. В течение 14 дней должна храниться видеоинформация о происходящем на рабочем месте кассира, в зоне клиентов возле рабочего места кассира и входа/выхода клиентов в банк.

60 дней должен храниться видеосигнал с видеокамер в хранилищах для индивидуальных сейфов.

Эти требования вступают в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас банки обязаны хранить видеосигнал «не менее трех суток».