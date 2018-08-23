Сегодня 23 августа 2018 года, 11:19

Каким процессуальным инструментарием нужно наделить ВС для реализации Протокола №16?

Протокол №16 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция), предоставляющий высшим судебным институциям стран-участниц новый инструментарий для коммуникации и обмена опытом с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), для Украины стал активной опцией с 1 августа с.г. Но апробировать международный «протокольный» функционал Верховный Суд (ВС), очевидно, не может ввиду отсутствия соответствующего механизма в процессуальном законодательстве.

Буквально за несколько дней до часа «Ч» — вступления в силу Протокола №16 — 27 июля с.г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона №8535 (его автор — народный депутат Ирина Луценко), направленный на имплементацию в действующее законодательство Украины положений Протокола №16. А 6 августа с.г. был предложен альтернативный адаптационный сценарий — законопроект №8535-1, инициированный парламентарием Русланом Сидоровичем.

Преимущества основного проекта, по словам начальника отдела обеспечения деятельности Председателя и заместителя Председателя ВС Ильи Черногоренко, в следующем. Согласно предложенной процедуре, кассационный суд в составе ВС, определив «принципиальный вопрос» применения Конвенции, передает дело в Большую Палату ВС как содержащее исключительную правовую проблему. Большая Палата разрешает проблему и лишь в исключительных случаях обращается в ЕСПЧ с запросом согласно Протоколу №16. В то же время процедура, предложенная альтернативным проектом закона, по убеждению Ильи Черногоренко, предполагает наличие некоего выбора для кассационного суда: либо передачу «принципиального вопроса» Большой Палате, либо обращение с запросом в ЕСПЧ. «Такой выбор несет в себе риски негативных последствий для принципа правовой определенности, который в свою очередь позиционируется Евросудом одним из ключевых», — констатирует эксперт. Подробнее об этом читайте в материале «Опытом и в розницу» в свежем номере «ЮП».