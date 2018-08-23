Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 августа 2018 года, 11:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Каким процессуальным инструментарием нужно наделить ВС для реализации Протокола №16?

23 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Протокол №16 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция), предоставляющий высшим судебным институциям стран-участниц новый инструментарий для коммуникации и обмена опытом с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), для Украины стал активной опцией с 1 августа с.г. Но апробировать международный «протокольный» функционал Верховный Суд (ВС), очевидно, не может ввиду отсутствия соответствующего механизма в процессуальном законодательстве.

Буквально за несколько дней до часа «Ч» — вступления в силу Протокола №16 — 27 июля с.г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона №8535 (его автор — народный депутат Ирина Луценко), направленный на имплементацию в действующее законодательство Украины положений Протокола №16. А 6 августа с.г. был предложен альтернативный адаптационный сценарий — законопроект №8535-1, инициированный парламентарием Русланом Сидоровичем.

Преимущества основного проекта, по словам начальника отдела обеспечения деятельности Председателя и заместителя Председателя ВС Ильи Черногоренко, в следующем. Согласно предложенной процедуре, кассационный суд в составе ВС, определив «принципиальный вопрос» применения Конвенции, передает дело в Большую Палату ВС как содержащее исключительную правовую проблему. Большая Палата разрешает проблему и лишь в исключительных случаях обращается в ЕСПЧ с запросом согласно Протоколу №16. В то же время процедура, предложенная альтернативным проектом закона, по убеждению Ильи Черногоренко, предполагает наличие некоего выбора для кассационного суда: либо передачу «принципиального вопроса» Большой Палате, либо обращение с запросом в ЕСПЧ. «Такой выбор несет в себе риски негативных последствий для принципа правовой определенности, который в свою очередь позиционируется Евросудом одним из ключевых», — констатирует эксперт. Подробнее об этом читайте в материале «Опытом и в розницу» в свежем номере «ЮП».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом