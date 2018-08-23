Сегодня 23 августа 2018 года, 11:19

В ГФС считают, что к краже товара на Одесской таможне причастны сотрудники ГПУ

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И. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

«Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования: для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от исполнения им обязанностей. Третье: у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования», — сказал он на пресс-брифинге в среду, передает Facenews.

При этом М.Продан заявил, что озвученная 21 августа с.г. Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко информация о выявлении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении.

«Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины», — сказал он.

М.Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка. «Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До последнего времени данный сотрудник работает, более того — в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни», — уточнил и. о. главы ГФС.

По его данным, в украденных контейнерах, помимо ткани, содержались также техника, тракторы, запчасти, другие товары.

«В последнее время на меня и сотрудников ГФС совершают давление правоохранительные органы. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мер по лесной отрасли...

Я обращаюсь к руководству Генпрокуратуры с просьбой. Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, мол, у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте. Если можете, протяните еще месяц — я завершу все проверочные меры, связанные с лесной отраслью», — сказал он.

Как заявил 21 августа 2018 года Ю.Луценко, сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов США без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни.

Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к М.Продану: «Пока я озвучиваю претензии по многим случаям контрабанды, которую допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я добуду достаточно доказательств, сделаю процессуальное решение».