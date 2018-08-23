Сегодня 23 августа 2018 года, 11:19

ВС принял решение по делу о праве голоса переселенцев на местных выборах

Регистрация места проживания внутренне перемещенного лица является временной и не служит основанием для участия в местных выборах. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда, передает УНН.

«Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города», — говорится в постановлении Кассационного административного суда Верховного Суда.

Суд рассмотрел кассационную жалобу к Отделу ведения Государственного реестра избирателей Луцкого городского совета о восстановлении избирательных прав, в которой истица-переселенка просила признать незаконным решение владельца Госреестра избирателей об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в реестре и обязать ответчика внести такие данные согласно сведениям о местонахождении истца как ВПЛ.

Истица обратилась к ответчику с заявлением о включении ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ, обоснованный тем, что ею не предоставлены документы, подтверждающие принадлежность к местной территориальной общине, справка о регистрации внутренне перемещенного лица не была учтена при рассмотрении данного заявления .

Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований.

Верховный Суд согласился с решением апелляционного суда на тех основаниях, что право голоса на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы имеют граждане Украины, которые имеют право голоса в соответствии со статьей 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общине и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.

Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

В то же время место прописки не должно быть временным.

К территориальной общине относятся жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр (статья 1 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»).

Таким образом, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, удостоверяющая его местожительство только на определенный период, то есть не постоянное, а временное проживание на соответствующей территории, такая регистрация не может служить основанием для права участия на местных выборах на этой территории.