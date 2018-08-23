Сегодня 23 августа 2018 года, 09:37

Мозамбик ввел «налог на журналистику», раскритикованный правозащитниками

С 22 августа с.г. в Мозамбике вступили в силу правила, которые вводят налог на журналистскую деятельность, передает Zik со ссылкой на другие медиа.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», иностранные журналисты должны платить 2500 долларов США за аккредитацию на разовую поездку в страну или 8300 долларов США за год работы в стране.

Местным представителям средств массовой информации для выпуска журналистских материалов придется платить по 500 долларов США в год. В то же время журналисты из Мозамбика, работающие на зарубежные СМИ, обязаны выплачивать государству 3500 долларов США в обмен на годовую аккредитацию.

Облагаться новым налогом будут и сами СМИ. В частности, мозамбикские издательства обязаны платить от 34,5 тыс. до 69 тыс. долларов США в год, а национальные радиостанции — главный источник новостей для населения — около 35 тыс. долларов США.

Указ, вводящий эти правила, был принят в середине июля 2018 года. Его раскритиковали правозащитные организации, которые сочли решение властей в тысячи раз повысить стоимость аккредитации попыткой подавить свободу слова в стране.