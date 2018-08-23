Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 августа 2018 года, 09:37

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Мозамбик ввел «налог на журналистику», раскритикованный правозащитниками

23 августа 2018 года Источник:ЗИК

С 22 августа с.г. в Мозамбике вступили в силу правила, которые вводят налог на журналистскую деятельность, передает Zik со ссылкой на другие медиа.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», иностранные журналисты должны платить 2500 долларов США за аккредитацию на разовую поездку в страну или 8300 долларов США за год работы в стране.

Местным представителям средств массовой информации для выпуска журналистских материалов придется платить по 500 долларов США в год. В то же время журналисты из Мозамбика, работающие на зарубежные СМИ, обязаны выплачивать государству 3500 долларов США в обмен на годовую аккредитацию.

Облагаться новым налогом будут и сами СМИ. В частности, мозамбикские издательства обязаны платить от 34,5 тыс. до 69 тыс. долларов США в год, а национальные радиостанции — главный источник новостей для населения — около 35 тыс. долларов США.

Указ, вводящий эти правила, был принят в середине июля 2018 года. Его раскритиковали правозащитные организации, которые сочли решение властей в тысячи раз повысить стоимость аккредитации попыткой подавить свободу слова в стране.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом