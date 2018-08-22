Сегодня 22 августа 2018 года, 18:14

Эксперты рассказали, какими видят пути развития украинского государства

«Проблемы украинской государственности на современном этапе» — предмет обсуждения научно-практической конференции, которая состоялась 22 августа с.г. под эгидой Института теоретико-практических исследований в сфере юстиции и инновационных проектов. Директор Института, заслуженный юрист Украины Александр Лавринович, открывая мероприятие, озвучил главный тезис дискуссии: «В Украине существуют проблемы не только правосознания, но и исполнения права».

В рамках первой панели «Конституционные основы государства — перспективы и возможности, пути развития» выступил президент Академии политических наук Петр Мироненко, высказав убеждение, что «проблема не в Конституции, а в способности политических сил соблюдать Основной Закон». К слову, сейчас политические силы пытаются толковать содержание статьи 103 Конституции Украины относительно сроков выборов Президента Украины. «Некоторые так называемые эксперты пытаются доказать, что выборы должны состоятся после 7 июня 2019 года, после пятилетия пребывания Президента Украины на должности. Конституция Украины устанавливает совсем другое — очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Ничего другого в Конституции не указано. Не через пять лет, а «пятого года полномочий», — подчеркнул Петр Мироненко.

По мнению Петра Мироненко, самая приемлемая форма правления на сегодняшнем этапе развития украинского государства — президентская. «Если учитывать историю и те опасные моменты, которые происходили в последнее время, идеальной является президентская форма правления, когда президент возглавляет правительство (а не просто им руководит и манипулирует), назначает правительство и несет полную ответственность перед обществом за состояние дел государства. Но есть большое «но»: каким должен быть президент, которому украинский народ доверит почти единоличное управление государством. На этот вопрос нельзя найти однозначного ответа», — объяснил Петр Мироненко.

Участники конференции согласились с тем, что наиболее эффективной является президентская форма правления, но все зависит от того, каким образом она будет реализована.

В то же время Александр Лавринович отметил: «Если не поставить предохранители, то любая форма правления может дать обратный от желаемого эффект». В продолжение этого тезиса заслуженный юрист Украины Олег Марцеляк рассказал о необходимости механизма сдержек и противовесов: «Вопрос формы правления неразрывно связан с вопросом механизма государственной власти, с механизмом сдержек и противовесов. Должно быть гражданское общество, которое сможет выступить эффективным механизмом сдержек и противовесов в отношении главы государства, если речь идет о президентской форме правления. Сегодня вопрос механизма сдержек и противовесов почему-то не поднимается. Например, сегодня у нас судебная ветвь власти осталась вне внимания механизма сдержек и противовесов. Такой механизм должен быть, так как его отсутствие всегда приводит к злоупотреблениям и узурпации». А народный депутат Украины Юрий Чижмарь уверен, что нарушение принципа разделения власти — основа для политической коррупции.