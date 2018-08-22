Сегодня 22 августа 2018 года, 18:14

Елена Перцова рассказала, как доказать добросовестность при возобновлении процессуальных сроков

В рамках Legal High School выступила советник ЮФ Aequo Елена Перцова с лекцией на тему «Что считается вескими основаниями для возобновления и продления процессуальных сроков». Она рассказала об особенностях положений нового Хозяйственного процессуального кодекса в этом вопросе и об актуальной судебной практике.

Как отмечалось, суд по заявлению участника дела возобновляет пропущенный процессуальный срок, если признает причины его пропуска уважительными, кроме случаев, когда Кодексом установлена невозможность такого возобновления. Независимо от уважительности причин пропуска срока на апелляционное обжалование суд апелляционной инстанции отказывает в открытии апелляционного производства, если жалоба подана по истечении одного года со дня составления полного текста судебного решения (за исключением двух случаев: 1) субъекты не уведомлялись/не привлекались к участию; 2) существуют обстоятельства непреодолимой силы). Если в судебном заседании оглашена только вступительная или резолютивная часть решения либо если рассмотрение дела произошло без уведомления сторон, срок начинает исчисляться со дня составления полного текста решения.

Определение о возобновлении сроков не обжалуется, подчеркнула г-жа Перцова. Однако часть 2 статьи 262 ХПК позволяет до открытия апелляционного производства участникам дела подать возражение против открытия апелляционного производства. «Моя рекомендация: если есть подозрение, что оппоненты пропустили срок, нужно попробовать подать возражение. Некоторые апелляционные суды учитывают, что другая сторона подавала возражение», — отметила выступающая.

Как следовало из лекции, законодатель прописал случаи, когда документ является врученным (получение судебного решения под расписку, день получения судом подтверждения о доставке копии судебного решения на официальный электронный адрес, день проставления в почтовом уведомлении отметки о вручении судебного решения т.д.). Это должно способствовать более добросовестному поведению участников процесса. Елена Перцова указывает, что функционал сайта «Укрпочты» позволяет проследить движение письма. Судьи могут признать уважительной причиной пропуска срока, убедившись, что решение направили вовремя, но оно «зависло» между отделениями.

Интерес представляет постановление ВС КХС по делу №918/252/17 от 16 июля 2018 года, в котором отмечается, что пропуск срока на обжалование без уважительных причин имел место из-за ненадлежащего отношения к оформлению материалов кассационного обжалования, то есть в связи с неустранением недостатков, что привело к возврату ранее поданной кассационной жалобы. Такие причины нельзя отнести к объективно непреодолимым — срока на кассационное обжалование пропущен по причине халатности самого лица, говорится в решении.

Также г-жа Перцова приводит практику, когда заявляется ходатайство о закрытии производства на том основании, что апелляционная жалоба была подана неуполномоченным (не адвокатом) лицом. Был случай, когда Госказначейство мотивировало необходимость подачи жалобы позже тем, что в производстве находится огромное количество производств.

Советник ЮФ Aequo рекомендует прописывать массу оснований для возобновления либо сосредоточиться на одном, в котором есть уверенность. Но есть еще один вариант: не стесняться отказывать клиентам, которые затянули с подачей жалобы. «Не юристы и адвокаты пропускают сроки, а клиенты, которые приходят через пару лет и просят придумать что-то», — подчеркивает спикер.

Сегодня суды весьма строго подходят к доводам о том, что лицо не знало о заседании или не могло своевременно получить текст решения, которое обжалуется. В частности, звучал совет хотя бы раз в две недели проверять почту по юридическому адресу. Судьи часто аргументируют тем, что в Украине действует открытый Реестр судебных решений, с которым каждый может ознакомиться. Истцам нужно доказать, что они интересовались ходом судебного производства. Как сказано в решении ЕСПЧ по делу «Пономарев против Украины», стороны в разумные интервалы времени должны принимать меры, чтобы узнать о состоянии известного им судебного производства. Доказательством добросовестности исполнения стороной своих обязанностей и намерения подать апелляцию может быть постоянное обращение в суд с требованием выдать полный текст решения.