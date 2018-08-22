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LHS: показания свидетелей в форме заявления подаются вместе с исковым заявлением, напоминает судья Т.Васильченко

22 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе интенсива «Новации в хозяйственном процессе» Legal High School судья Хозяйственного суда г. Киева Татьяна Васильченко провела мастер-класс по работе со свидетелями.

Судья считает этот институт достаточно полезным, особенно для корпоративных споров. Показания свидетелей реализуются в двух формах: это заявление свидетеля и письменный опрос участников дела в качестве свидетелей. Тем не менее лектор не рекомендует всецело полагаться на показания свидетелей, ведь помимо принадлежности и допустимости суд будет оценивать достоверность и достаточность такого доказательства. Согласно закону, свидетель – это дееспособное физическое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, касающиеся дела.

Судья обратила внимание на то, что показания свидетелей в форме заявления также подаются со всеми доказательствами вместе с исковым заявлением. Нужно помнить, что не являются доказательством показания свидетеля, который не может назвать источник своей осведомленности относительно определенного обстоятельства. Источник осведомленности свидетеля относительно обстоятельств необходимо обязательно указывать в заявлении свидетелей. Также в таких заявлениях, как обратила внимание Татьяна Васильченко, обязательно должно быть подтверждение свидетеля об осведомленности с содержанием закона относительно уголовной ответственности за предоставление неправдивых сведений и о готовности явиться в суд по его вызову для подтверждения своих показаний. Это три ключевых пункта, которые следует учитывать при подготовке заявления свидетеля.

Затем г-жа Васильченко проанализировала различные нюансы свидетельских показаний сквозь призму судебной практики и акцентировала внимание на постановлении Одесского апелляционного хозяйственного суда от 11 апреля 2018 года (дело № 916/3264/17), решении Хозяйственного суда города Киева от 26 апреля 2018 года (дело № 910/21263/17), определении Хозяйственного суда Харьковской области от 22 мая 2018 года (дело № 922/872/18), постановлении Верховного Суда от 20 февраля 2018 года (дело № 904/10948/16).

Говоря о письменном опросе, судья отметила следующее: некоторые участники ставят вопросы таким образом, что ответ не может предусматривать другого ответа, кроме утвердительного. Суд не имеет права отклонить некорректный вопрос. По общему правилу участник дела вправе задать в первом заявлении не больше десяти вопросов другому участнику дела. Лектор не советует задавать больше десяти вопросов, в противном случае нужно не отказываться от ответов вовсе, а ответить только на десять на свой выбор. Г-жа Васильченко рекомендует давать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы с учетом поданных доказательств. Ответ должен предоставлять руководитель или другое должностное лицо по его поручению (для юридических лиц), следовательно, необходимо приложить доказательства полномочий отвечающего.

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