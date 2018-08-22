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Наталия Микольская покидает пост Торгового представителя Украины

22 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 августа с.г. правительство приняло решение об увольнении Наталии Микольской с должности заместителя министра экономического развития и торговли — торгового представителя Украины по собственному желанию.

Как известно, Наталия Микольская завоевала право на участие в стипендиальной программе для лидеров из Украины Ukrainian Emerging Leaders Program одного из самых авторитетных вузов мира — Стэнфордского университета в США, сообщается на сайте МЭРТ.

Комментируя решение Наталии Микольской, первый вице-премьер-министр Степан Кубив сказал: «Я благодарю госпожу Наталию за ее преданность делу и достижения в развитии международной торговли, а также в запуске системы государственной поддержки и продвижения экспорта. Благодаря госпоже Наталии, Минэкономразвития разработало первую в истории Украины Экспортную стратегию, запустило процесс создания Экспортно-кредитного агентства, эффективно и последовательно защищало интересы украинских производителей на внешних рынках, а также противодействовало торговой агрессии России в ВТО. Наталия Микольская возглавляла переговорную группу по подписанию Соглашения о свободной торговле Украина-Канада и Соглашения о свободной торговле Украина-Израиль, которое будет подписано в ближайшее время. Огромная работа была сделана по открытию новых рынков Африки и Азии, а украинские торговые миссии работали в 15 странах мира и на шести бизнес-форумах».

Степан Кубив отметил, что создание Офиса по продвижению экспорта, его трансформация в полноценный институт для поддержки украинских экспортеров, а также постоянный диалог с бизнесом в регионах также среди важных достижений Наталии Микольской в должности торгового представителя Украины.

Одновременно с работой исследователя в Стэнфордском университете Наталия Микольская продолжит поддерживать команду Минэкономразвития и направление международной торговли в статусе советника первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Временно обязанности заместителя министра торгового представителя будет исполнять первый заместитель министра Максим Нефедов.

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