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ВС: обжаловать наложение взыскания на Назара Холодницкого мог только он

22 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 августа 2018 года Верховный Суд в составе Кассационного административного суда принял решение, которым отказал в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о признании противоправным и отмене решения о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя САП Назара Холодницкого. Суд пришел к выводу, что право обжаловать решение КДКП о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности принадлежит только этому прокурору.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть УКраины».

Истец просил признать противоправным и отменить решение КДКП от 26 июля 2018 года №343дп-18 и обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях г-на Холодницкого и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

В решении ВС указано, что в судебном порядке подлежат обжалованию те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект этого дисциплинарного производства, деятельность которого обжалуется. Лица, по дисциплинарной жалобе которых КДКП принимает решение в установленном Законом Украины «О прокуратуре» порядке, не являются субъектами дисциплинарного производства и не наделены правом на обжалование в судебном порядке решений КДКП как по результатам дисциплинарного производства, так и по результатам решения вопроса о его открытии.

Суд отметил, что в понимании норм закона жалобщик (НАБУ) в случае несогласия с решением КДКП, принятым по результатам рассмотрения его жалобы, может при наличии разрешения КДКП обжаловать такое решение только в Высшем совете правосудия. Из этого следует вывод, что НАБУ как лицо, подавшее жалобу в КДКП, не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы.

Такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда.

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