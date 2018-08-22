Сегодня 22 августа 2018 года, 18:14

Минфин США сообщает о замораживании счетов российских олигархов на Кипре

Минфин США сообщил, что после введения санкций в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены их кипрские счета, передает Pravo.ru.

Как сообщает «РБК-Россия», в приоритете у администрации США — работа с юрисдикциями, через которые проходят большие объемы финансовых потоков российского происхождения. К ним относятся Великобритания, Кипр и Латвия. Об этом говорится в докладе Минфина США. Кипр в докладе называют юрисдикцией, «вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег». Однако даже там после введения новых санкций банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга заморозили. При этом у г-на Дерипаски есть кипрское гражданство, а г-ну Вексельбергу через компании «Реновы» принадлежит около 10% Bank of Cyprus.

В докладе подсчитано, что из-за санкций Вексельберг потерял почти 3 млрд долларов США. Ранее источники сообщали, что из-за этих мер активы «Реновы» на сумму 1,5–2 млрд долларов США были заморожены, также сообщалось о замораживании одного миллиарда долларов на личных счетах Виктора Вексельберга в Швейцарии.