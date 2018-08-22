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МВД назвало число правоохранителей, погибших за годы независимости

22 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 22 августа 2018 года, правоохранители почтили память коллег, погибших при исполнении профессионального долга.

На территории Главного управления Национальной полиции города Киева открыли новую мемориальную доску с именами погибших правоохранителей Киева и Киевской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что много полицейских погибли на войне, а некоторые в мирных городах. «Каждое имя из списка погибших звучит, как выстрел. Я услышал из списка фамилию Юханова. Этот парень погиб в Дебальцево. Он держал оборону в этом городе несколько дней. Спасал людей из-под огня. И там погиб, но своему долгу не изменил. Служить и защищать — это наша ключевая цель», — отметил министр.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что 1108 сотрудников внутренних дел погибли со дня независимости.

«Эти страшные цифры потерь свидетельствуют о борьбе правоохранителей против преступности. И кто бы что ни говорил, правоохранители — единственные, кто может защитить граждан нашей страны. Именно сегодня в Харькове хоронят 29-летнего патрульного Дмитрия Кириенко, который погиб, исполняя свой долг. Мы помним всех погибших», — сказал Сергей Князев.

В свою очередь, глава киевской полиции Андрей Крищенко подчеркнул, что имена погибших должны быть не только на граните, но и в памяти. «Сегодня мы чтим память погибших сотрудников полиции. Наша работа сложная, и полицейский не может прекратить свою работу, потому что он защищает закон. Имена погибших высечены не только на граните, но и в наших сердцах», — сказал он.

На мемориальной доске появились 62 новые фамилии полицейских из Киева и Киевской области, погибших во время службы.

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