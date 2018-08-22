Сегодня 22 августа 2018 года, 18:14

МВД назвало число правоохранителей, погибших за годы независимости

Сегодня, 22 августа 2018 года, правоохранители почтили память коллег, погибших при исполнении профессионального долга.

На территории Главного управления Национальной полиции города Киева открыли новую мемориальную доску с именами погибших правоохранителей Киева и Киевской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что много полицейских погибли на войне, а некоторые в мирных городах. «Каждое имя из списка погибших звучит, как выстрел. Я услышал из списка фамилию Юханова. Этот парень погиб в Дебальцево. Он держал оборону в этом городе несколько дней. Спасал людей из-под огня. И там погиб, но своему долгу не изменил. Служить и защищать — это наша ключевая цель», — отметил министр.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что 1108 сотрудников внутренних дел погибли со дня независимости.

«Эти страшные цифры потерь свидетельствуют о борьбе правоохранителей против преступности. И кто бы что ни говорил, правоохранители — единственные, кто может защитить граждан нашей страны. Именно сегодня в Харькове хоронят 29-летнего патрульного Дмитрия Кириенко, который погиб, исполняя свой долг. Мы помним всех погибших», — сказал Сергей Князев.

В свою очередь, глава киевской полиции Андрей Крищенко подчеркнул, что имена погибших должны быть не только на граните, но и в памяти. «Сегодня мы чтим память погибших сотрудников полиции. Наша работа сложная, и полицейский не может прекратить свою работу, потому что он защищает закон. Имена погибших высечены не только на граните, но и в наших сердцах», — сказал он.

На мемориальной доске появились 62 новые фамилии полицейских из Киева и Киевской области, погибших во время службы.