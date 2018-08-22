Сегодня 22 августа 2018 года, 16:32

Какие вопросы об НДС помогли разъяснить обобщающие налоговых консультации Минфина?

Весной прошлого года вступили в силу положения, внесенные в Налоговый кодекс (НК) Украины (Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине»), которыми изменен порядок предоставления налоговых консультаций.

В частности, помимо индивидуальных налоговых консультаций у Министерства финансов Украины появилась функция утверждения обобщающих налоговых консультаций (ОНК).

Порядок предоставления ОНК был утвержден Минфином в сентябре 2017 года, и, как сообщалось, новая функция должна предоставить действенный механизм, позволяющий сократить количество споров между налогоплательщиками и налоговыми органами. Примечательно, что профильное министерство достаточно часто упоминало о неоднозначности налогового законодательства.

Напомним: в соответствии с Порядком обобщающие налоговые консультации предоставляются по результатам периодического обобщения индивидуальных налоговых консультаций контролирующих органов, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неоднозначности отдельных норм налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

За весь период действия новой функции, а это меньше года, министерством были изданы ОНК, касающиеся различных аспектов налогообложения банковского сектора, платы за землю и налога на добавленную стоимость.

Последний вопрос был раскрыт в четырех ОНК, утвержденных приказом Минфина 3 августа с.г. Речь в них идет об особенностях налогообложения НДС отрицательной разницы между ценой приобретения (обычной ценой) товара и ценой реализации такого товара на экспорт. Следующие ОНК касаются аспектов документального подтверждения уничтожения или разрушения основных производственных или непроизводственных средств, налогообложения НДС операций по получению постоянным представительством нерезидента финансирования от главной компании — нерезидента. И в последней, четвертой, консультации говорится о налогообложении НДС операций банков и других финансовых учреждений по передаче в финансовый лизинг имущества, приобретенного ими в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество.

В первой ОНК относительно особенностей налогообложения НДС отрицательной разницы между ценой приобретения (обычной ценой) товара и ценой реализации такого товара на экспорт, обращается внимание, что база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения таких товаров/услуг.

Кроме того, разъяснено, что под поставкой товаров понимается любая передача права на распоряжение товарами как собственника, в том числе продажа, обмен или дарение, а также поставка товаров по решению суда.

Последняя обобщающая налоговая консультация дает ответы на два вопроса: облагается ли НДС сумма финансирования, перечисляемая главной компанией — нерезидентом, в пользу ее постоянного представительства (ПП) в Украине, и должна ли сумма финансирования, получаемая ПП в Украине, учитываться в общем объеме операций для целей обязательной регистрации такого постоянного представительства плательщиком налога на добавленную стоимость?

Напомним, что налогоплательщик вправе обжаловать приказ об утверждении ОНК, и Минфин обязан на протяжении 30 календарных дней со дня вступления в силу решения суда об отмене приказа с учетом выводов суда опубликовать новую обобщающую консультацию. Поскольку это новая опция, судебная практика по такой категории дел еще не сформировалась, во всяком случае каких-либо новых консультаций на основании судебных решений Минфин еще не утверждал.

Более подробно о сути обобщающих налоговых консультаций по вопросам НДС читайте в свежем номере ЮП №34 в материале «Деловое обобщение».