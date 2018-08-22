Утверждена Среднесрочная стратегия управления государственным долгом

22 августа с.г. правительство одобрило постановление «Об утверждении Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018—2020 годы», сообщает сайт Кабинета Министров Украины.
«Утверждение обновленной Стратегии и ее реализация будут способствовать не только повышению эффективности управления государственным долгом и снижению его уровня, но и росту прогнозируемости тенденций развития государственных финансов Украины и повышению уровня доверия к нашей стране со стороны украинских и международных инвесторов», — отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
В 2017 году впервые с 2011 года процент соотношения долга к ВВП уменьшился и стал приближаться к «безопасному» значению — 60%, определенному Бюджетным кодексом Украины. «Это стало возможным благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям власти по фискальной консолидации, монетарной политики и проведению реформ», — говорится в сообщении.
Стратегией определены задачи для Минфина по уменьшению долга до 60% в 2018 году, до 52% — в 2019 году и до 49% — в 2020 году. Она также устанавливает качественные цели, которые позволят не только снизить уровень долга к ВВП, но и улучшить его структуру и снизить риски, которые ему сегодня присущи.
Документ содержит ориентировочный план действий на следующие два года, предусматривающий, в частности, возможность выпуска ОВГЗ в евро и других валютах, с которыми украинская гривна не имеет высокого уровня корреляции, выпуск ОВГЗ в гривне для международных инвесторов, расширение сотрудничества с МФО и правительствами иностранных государств по льготному финансированию.
Другие мероприятия, запланированные в рамках Стратегии, направлены на укрепление отношений с инвесторами, привлечение международных инвесторов на внутренний рынок Украины, а также на работу по улучшению рейтинга Украины как заемщика. Результатом действий по укреплению институционального потенциала станет создание Агентства по управлению долгом в соответствии с лучшими международными практиками.
Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018—2020 годы доступна по ссылке.
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