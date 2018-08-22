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LHS: судья Т.Васильченко рассказала, как не ошибиться при исчислении основных процессуальных сроков

В рамках интенсива «Новации в хозяйственном процессе» Legal High School проходит обсуждение процессуальных сроков и судебных издержек. Как не ошибиться при исчислении основных процессуальных сроков и сроков для подачи доказательств? Об этом рассказала судья Хозяйственного суда г. Киева Татьяна Васильченко.

Согласно Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела на протяжении разумного срока. Украинский законодатель также имплементировал «разумные сроки» в национальное правовое поле. Так, г-жа Васильченко отметила, что срок является разумным, если он предусматривает время, достаточное с учетом обстоятельств дела для осуществления процессуальных действий, и соответствует задаче хозяйственного судопроизводства. Основной вызов для сторон, по словам судьи, просчитать, какие заявления и ходатайства подавать с тем, чтобы эти сроки не пропустить.

Лектор напомнила, что разумные сроки устанавливаются законом или судом. Кодекс устанавливает границы сроков, а суд устанавливает срок. В числе сроков, устанавливаемых судом, Татьяна Васильченко выделила сроки на подачу истцом ответа на отзыв и дальнейшую подачу ответчиком возражения на ответ истца на отзыв. Все это также является нововведением процессуального законодательства. Также она советует обратить внимание на статью 2 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и запомнить задачи хозяйственного судопроизводства: справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение судом споров. Это ключевое. Суд и участники судебного процесса обязаны руководствоваться задачами, превалирующими над любыми другими соображениями в судебном процессе.

Судья акцентировала внимание на том, что все процессуальные сроки привязаны к дате получения определения. В этом контексте есть определенная проблема правоприменения. Одни судьи указывают конкретную дату, когда сторона получит определение; другие (в числе которых и лектор) не придерживаются такой позиции, поскольку в данном случае очень сложно просчитать срок получения определения. К примеру, она указывает: установить ответчику срок не больше 16 дней со дня получения. «Определение об открытии производства по делу – это самый важный документ, там устанавливаются все сроки», - акцентировала внимание г-жа Васильченко. В связи с тем, что сегодня большинство сроков исчисляются с даты получения документа, не стоит забывать о предоставлении документа, подтверждающего дату получения. «Обезопасьте себя, поскольку оппоненты обязательно этим воспользуются», - предупреждает Татьяна Васильченко.

Последствия пропуска процессуального срока – лишение права на осуществление процессуальных действий. Это особенно важно. Заявления, жалобы и документы, поданные после истечения процессуальных сроков, оставляются без рассмотрения. Лектор просит не забывать об институте возобновления (когда срок уже истек) и продления срока (когда срок еще не истек).

Татьяна Васильченко подчеркнула, что одновременно с подачей заявления о восстановлении процессуального срока должно быть осуществлено процессуальное действие (поданы заявление, жалоба, документы...), в отношении которого пропущен срок. «Пропуск срока, установленного законом или судом, участником дела для подачи доказательств, других материалов или осуществления определенных действий, не освобождает такого участника от обязательства осуществить соответствующее процессуальное действие», - обратила внимание судья. Она добавила, что истец все доказательства должен подать вместе с иском, включая ходатайство об истребовании доказательств. Если какое-то доказательство получить невозможно, нужно указать причины невозможности получения такого доказательства. Ответчик все доказательства подает вместе с отзывом.

«Будьте очень внимательны со сроками. Это влияет на процесс доказывания», - резюмировала Татьяна Васильченко.