Нужно ли повышать предел наказания в виде лишения свободы на определенный срок? Опрос НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины приглашает желающих принять участие в анкетировании с целью определения целесообразности увеличения верхнего предела наказания в виде лишения свободы на определенный срок. «Ваши ответы на вопросы анкеты будут использованы при формировании предложений по совершенствованию действующего законодательства и в рамках научного исследования», – отмечается на сайте НААУ.
«Анкетирование является анонимным. Отвечая на вопрос, ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и заметьте один или несколько из них или напишите свой вариант. При ответе «Другое» можно указать комментарий, высказать свое мнение и позицию, будет также учтено», – уточняется в сообщении.
Анкета доступна по ссылке.
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