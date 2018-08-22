Сегодня 22 августа 2018 года, 14:49

ФГВФЛ запускает сайт «Аренда имущества банков»

Сайт разработан с целью повышения эффективности управления активами ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц запустил в работу специализированный сайт «Аренда имущества банков». На новом ресурсе размещен реестр активов, где собран полный перечень имущества неплатежеспособных банков, предлагаемого в аренду, и его подробные характеристики. Всего в реестре содержится информация почти о 200 объектах недвижимости: от гаражей, садовых домов и офисов до автозаправочных станций и производственных сооружений. Об этом сообщается на сайте Фонда. Новый ресурс доступен по ссылке orenda.fg.gov.ua.

Сайт разработан с целью повышения эффективности управления активами ликвидируемых банков и упрощения потенциальным арендаторам доступа к информации об имуществе. Так, на сайте значительно расширена поисковая функция. Потенциальный арендатор имеет возможность не только легко найти интересное имущество, но и автоматически подать заявку на его аренду. Кроме того, на главной странице сайта «Аренда имущества банков» можно ознакомиться с типовыми формами договоров аренды.

Подавляющее большинство объектов (около 75% из них) — это нежилая недвижимость (коммерческого, складского и производственного назначения). Также в аренду у неплатежеспособных банков можно взять квартиры, гаражи и т.д.

Напомним: порядок передачи в аренду имущества банка, в котором введена временная администрация или осуществляется процедура ликвидации в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», определяется Положением об аренде имущества неплатежеспособных банков, утвержденным решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 15 февраля 2018 года №465 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины от 15 марта 2018 года под №313/31765.