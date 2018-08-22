Сегодня 22 августа 2018 года, 14:49

Экс-адвокат Д.Трампа признал совершение преступления по поручению президента США

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Коэн признал свою вину в налоговом мошенничестве, финансовых махинациях и нарушении закона о финансировании президентских кампаний.

Экс-адвокат Трампа заявил, что «в координации и по указанию кандидата на федеральный пост» предотвратил публикации информации, которая могла нанести вред кандидату и его предвыборной кампании.

По словам федерального судьи, «Коэн заявил на судебном заседании, что заплатил 130 и 150 тыс долларов двум женщинам с основной целью — повлиять на выборы».

Коэн не назвал женские имена и фамилию Трампа, но суммы выплат соответствуют платежам за молчание относительно сексуальной связи с Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал непосредственно перед выборами.

«Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?» — написал в Twitter адвокат Коэна Ленни Дэвис.

Бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Лоуренс Ноубл заявил в эфире CNN, что «это первый случай за последние 50 лет, когда действующего президента непосредственно обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании».

Ранее сообщалось, что г-н Коэн заключил сделку со следствием.

По информации New York Times, одно из обвинений в адрес Коэна касается финансовых махинаций на сумму в 20 млн долларов США. По данным газеты, он мог скрыть истинные сведения о своем имуществе ради получения займов на эту сумму для развития бизнеса в сфере такси, с которым связана его семья.