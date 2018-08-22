Сегодня 22 августа 2018 года, 16:32

Новым советником Asters стала Анжелика Ливицкая

Юридическая фирма Asters сообщает о присоединении к фирме Анжелики Ливицкой на должности советника в практике энергетики и природных ресурсов.

Анжелика обладает более чем 22-летним опытом в практиках энергетики и природных ресурсов и недвижимости и строительства. Она специализируется на украинском и европейском земельном праве, экологическом праве, разведке и добыче полезных ископаемых, вопросах недвижимости и строительства (в частности, относительно подготовки соглашений по строительству, арендных соглашений, суперфициев, сервитутов), проведении юридических аудитов.

До присоединения к команде Астерс Анжелика Ливицкая возглавляла юридический отдел Государственного комитета по земельным ресурсам Украины, а также работала на должностях юриста в проекте Всемирного банка и старшего юриста киевского офиса международной юридической фирмы Salans/Dentons.

Анжелика Ливицкая получила степень МВА в Green Power Academy (Лондон), диплом магистра по планированию недвижимости и земельному праву в Королевском институте технологий в Стокгольме и диплом магистра права в Киевском национальном университете им. Шевченко. Анжелика является регулярным докладчиком на семинарах и конференциях и автором более 100 публикаций на темы энергетического права, сельского хозяйства и недвижимости в Украине.

«Анжелика Ливицкая является признанным специалистом в своих отраслях, и ее присоединение к команде Asters стало актуальным укреплением нашей практики энергетики, стремительно растущей вслед за развитием рынка, – комментирует Армен Хачатурян, старший партнер Asters. – Мы рады, что Анжелика присоединилась к Астерс, и уверены, что ее профессиональный вклад усилит возможности фирмы предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего уровня».