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LHS: как получить надлежащее обеспечение доказательств

Управляющий партнер Pavlenko Legal Group Александра Сасина (Павленко) рассказала о том, как получить надлежащее обеспечение доказательств в разрезе хозяйственного процесса. По словам лектора, прежде чем идти в суд, стороны должны изучить законодательную базу. Часто на практике стороны сталкиваются с отказом в обеспечении доказательств.

Г-жа Сасина рассказала, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений. Также спикер разъяснила слушателям, что является доказательством в хозяйственном процессе.

Так, доказательства – это какие-либо фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие оспариваемых обстоятельств.

Фактические данные устанавливаются следующими доказательными средствами: письменными, вещественными, электронными доказательствами, заключениями экспертов и показаниями свидетелей.

Лектор добавила, что доказательства подаются сторонами и другими участниками дела.

Суд не собирает доказательства по своей инициативе, так как, по словам г-жи Сасиной, выступает арбитром. «В этом случае сторона сразу чувствует свою ответственность», - добавила спикер.

Но есть и исключения: в случае сомнений в добросовестности осуществления участниками дела их процессуальных прав, а также если у суда есть сомнения относительно доказательств.

Спикер отметила, что в хозяйственном процессе суд руководствуется такими принципами, как принадлежность доказательств, их допустимость, достоверность и достаточность.

По ее словам, истребование доказательств может осуществляться в случае подачи ходатайства об истребовании после (или в момент) подачи иска, а также в качестве обеспечения доказательств до момента подачи иска.

Если невозможно получить доказательства самостоятельно, сторона (участник) имеет право подать ходатайство об истребовании доказательств судом.

Как сказала спикер, нарушение срока подачи ходатайства влечет за собой оставление ходатайства без удовлетворения, если сторона не сообщит об уважительных причинах неподачи такого заявления в установленный срок.

Сейчас в ХПК четко представлена структура ходатайства об истребовании доказательств, в том числе вид доказательства, которое нужно истребовать, обстоятельства, способные подтвержить эти доказательства, основания, из которых следует, что это доказательство находится у конкретного лица и т.п.

Существуют последствия непредоставления истребованных доказательств без уважительных причин или без сообщения таких причин:

- суд может признать обстоятельство, для выяснения которого истребовалось доказательство;

- суд может отказать в его признании;

- суд может рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Спикер также рассказала об основаниях для обеспечения доказательств. По словам г-жи Сасиной, суд должен принять решение об обеспечении доказательств, если допускает, что средства доказывания могут быть утрачены, или сбор и подача доказательств могут стать невозможными или усложниться.

Как отметила спикер, обеспечить доказательства можно путем допроса свидетелей, назначения экспертизы, истребования или осмотра доказательств, в том числе по их местонахождению, а также посредствои установления запрета совершать определенные действия относительно доказательств и возложения обязанности осуществить определенные действия относительно доказательств.

Докладчик посоветовала обязательно помнить о структуре заявления об обеспечении доказательств, потому что в случае несоблюдения хотя бы одного из перечисленных требований суд может отказать в принятии такого заявления.

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении доказательств суд принимает определение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.