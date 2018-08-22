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Сегодня 22 августа 2018 года, 13:07

Агрохолдинг «Мрія» завершил реструктуризацию три года спустя

Агрохолдинг «Мрія» отчитался о завершении реструктуризации, в результате которой общая долговая нагрузка снизилась с 1,1 млрд долларов до 309,5 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании, передает UBR.

Реструктуризация долга была завершена 21 августа с.г. Таким образом, общая долговая нагрузка агрохолдинга снизилась с 1,1 млрд долларов США до 309,5 млн долларов, включая 49,3 млн долларов реструктуризованного обеспеченного долга, 208,1 млн долларов реструктуризованного необеспеченного долга, 46 млн долларов рабочего капитала и 6,1 млн долларов новых лизинговых программ на закупку оборудования.

Согласно условиям реструктуризации, все активы «Мрії» были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи.

Помимо этого было отмечено, что процесс реструктуризации долга агрохолдинга «Мрія» занял более трех лет. В итоге были реструктуризированы 13 необеспеченных банковских кредитов, 7 кредитов поставщиков, 1 программа выпуска еврокоммерческих нот и 2 выпуска еврооблигаций в единый обеспеченный долговой инструмент.