Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения. Такое решение приняли присяжные во время судебного разбирательства в городе Александрия, штат Вирджиния.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что пять из восьми обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, одно касается недекларирования иностранных банковских счетов, как того требует закон. Еще два пункта — относительно банковского мошенничества.
По другим 10 пунктами, по которым присяжные не сумели достичь консенсуса, судья объявил процесс несостоявшимся. Бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательного штаба Дональда Трама обвиняли по 18 пунктам.
Если судья согласится с выводами присяжных, в целом ему грозит до 80 лет заключения.
Суд присяжных, который определялся с приговором в течение четырех суток, состоит из шести женщин и шести мужчин.
После того как г-на Манафорта признали виновным, Центр определения и подсчета срока заключения Пенитенциарного бюро должен посчитать срок отбывания наказания.
На специальном судебном слушании прокуроры и сторона защиты выскажут мнения по этому поводу, но решение судья будет принимать единолично.
Кроме того, в сентябре в Вашингтоне начнутся слушания по делу о лоббистской деятельности Пола Манафорта: политтехнолог, работая на власти Украины, не зарегистрировался как иностранный агент.
Президент США Дональд Дональд Трамп назвал приговор «позором» и заявил, что «это не имеет ничего общего с «русским заговором», передает AP.
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