Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 августа 2018 года, 13:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения

22 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения. Такое решение приняли присяжные во время судебного разбирательства в городе Александрия, штат Вирджиния.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пять из восьми обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, одно касается недекларирования иностранных банковских счетов, как того требует закон. Еще два пункта — относительно банковского мошенничества.

По другим 10 пунктами, по которым присяжные не сумели достичь консенсуса, судья объявил процесс несостоявшимся. Бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательного штаба Дональда Трама обвиняли по 18 пунктам.

Если судья согласится с выводами присяжных, в целом ему грозит до 80 лет заключения.

Суд присяжных, который определялся с приговором в течение четырех суток, состоит из шести женщин и шести мужчин.

После того как г-на Манафорта признали виновным, Центр определения и подсчета срока заключения Пенитенциарного бюро должен посчитать срок отбывания наказания.

На специальном судебном слушании прокуроры и сторона защиты выскажут мнения по этому поводу, но решение судья будет принимать единолично.

Кроме того, в сентябре в Вашингтоне начнутся слушания по делу о лоббистской деятельности Пола Манафорта: политтехнолог, работая на власти Украины, не зарегистрировался как иностранный агент.

Президент США Дональд Дональд Трамп назвал приговор «позором» и заявил, что «это не имеет ничего общего с «русским заговором», передает AP.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом