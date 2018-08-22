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Сегодня 22 августа 2018 года, 13:07

Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения. Такое решение приняли присяжные во время судебного разбирательства в городе Александрия, штат Вирджиния.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пять из восьми обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, одно касается недекларирования иностранных банковских счетов, как того требует закон. Еще два пункта — относительно банковского мошенничества.

По другим 10 пунктами, по которым присяжные не сумели достичь консенсуса, судья объявил процесс несостоявшимся. Бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательного штаба Дональда Трама обвиняли по 18 пунктам.

Если судья согласится с выводами присяжных, в целом ему грозит до 80 лет заключения.

Суд присяжных, который определялся с приговором в течение четырех суток, состоит из шести женщин и шести мужчин.

После того как г-на Манафорта признали виновным, Центр определения и подсчета срока заключения Пенитенциарного бюро должен посчитать срок отбывания наказания.

На специальном судебном слушании прокуроры и сторона защиты выскажут мнения по этому поводу, но решение судья будет принимать единолично.

Кроме того, в сентябре в Вашингтоне начнутся слушания по делу о лоббистской деятельности Пола Манафорта: политтехнолог, работая на власти Украины, не зарегистрировался как иностранный агент.

Президент США Дональд Дональд Трамп назвал приговор «позором» и заявил, что «это не имеет ничего общего с «русским заговором», передает AP.