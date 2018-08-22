Сегодня 22 августа 2018 года, 13:07

СМИ: силовики обыскали офисы «ОККО» в Киеве и Львове

Сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски с выемкой документов и техники в офисах «ОККО» во Львове и Киеве. Как сообщает издание «НефтеРынок», в компании пообещали до конца дня выступить с официальным заявлением и прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщал UBR, одна из крупнейших украинских сетей АЗС «ОККО» заявила о смене маркетинговой стратегии. Ее цель — сделать компанию эмоционально более дружественной для молодой аудитории. С этой целью в компании провели небольшой рестайлинг логотипа и добавили ярких цветов. Их будут использовать не на самих АЗС, а исключительно в рекламе. Первое, что бросается в глаза, — странное сходство нового визуального ряда с логотипом украинского телеканала «Солнце». Конечно, маркетологи будут до хрипоты доказывать, что две квадратные буквы «О» не имеют ничего общего, а совпадение цветов случайное.

Однако при беглом взгляде на лого канала и стилизованное восклицание «О!» в рекламы АЗС найти различия не так уж просто. Кроме того, аналогичные квадратные гласные теперь присутствуют и в составе логотипа зеленых заправок. Впрочем, в компании уверены, что проведенное креативным агентством banda agency годичное исследование не может ошибаться. Именно таким должен быть бренд компании для людей младше 35, которых и хотят привлечь на заправки новым «луком».