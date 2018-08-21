Сегодня 21 августа 2018 года, 21:45

Комитет по защите прав адвокатов обратился к международным партнерам по поводу нарушения прав В.Богатыря

В адрес НААУ поступило обращение от защитников адвоката Богатыря В.В. о нарушении сотрудниками ГПУ профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности.

Комитетом по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности была проведена проверка изложенных фактов и установлена их достоверность.

По результатам проведенной проверки Комитет от имени НААУ обратился к Специальному докладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов, Международной ассоциации юристов (IBA), Международной комиссии юристов (ICJ) и Совету адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ) в связи с нарушением гарантий адвокатской деятельности адвоката Богатыря Владимира Викторовича и профессиональных прав его защитников.

Обращение к международным организациям направила председатель НААУ Лидия Изовитова.

В частности, речь идет о нарушении требований, установленных пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и пунктом 1 части 1 статьи 481 УПК Украины, которыми адвокаты отнесены к отдельной категории лиц, в отношении которых существует специальный порядок уголовного производства и предусмотрено, что письменное уведомление о подозрении адвокату в совершении уголовного преступления может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором Украины, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в пределах полномочий.

Так, 1 сентября 2017 органом досудебного расследования было составлено сообщение о подозрении относительно адвоката Богатыря В.В. за подписью заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. Однако, попытка вручить уведомление о подозрении адвокату Богатырь В.В. была осуществлена следователем Департамента специальных расследований ГПУ Крупкою А.А. путем направления почтового уведомления. Комитет видит в этом несоответствие требованиям УПК Украины, ведь попытку вручить уведомление о подозрении было осуществлено лицом без каких-либо надлежащих и законных полномочий.

Также в обращениях говорится о систематических нарушениях профессиональных прав защитников адвоката Богатыря В.В. В частности, сотрудники ГПУ совершают действия, которыми препятствуют адвокатам Богатыря В.В. осуществлять защиту его прав путем недопущения к материалам уголовного производства. Следователи и прокуроры вопреки требованиям статьи 50 УПК Украины совершают действия по предоставлению (вымогательству) у адвокатов дополнительных документов в подтверждение их полномочий в качестве защитников, в частности, письменного согласия Богатыря В.В. на осуществление его защиты в данному уголовному производстве.

Более того, следователи и прокуроры Департамента специальных расследований ГПУ систематически не выполняют решения судов, которыми обязаны допустить защитников адвоката Богатыря В.В. к уголовному производству и предоставить им доступ к материалам уголовного производства. Таким образом, нарушая главную основу судопроизводства, предусмотренную статьей 129 Конституции Украины «обязательность судебного решения».

В официальной переписке следователи и прокуроры в утвердительной форме выражают свое несогласие с решениями судов:

«Ухвала слідчого судді є безпідставною, незрозумілою та такою, що не ґрунтується на нормах законодавства…».

«Рішення слідчого судді не може являтися підтвердженням повноважень адвоката Плавана О.О. на участь у кримінальному провадженні як захисника підозрюваного Богатиря В.В.».

«Рішення слідчого судді є незрозумілим, що об’єктивно перешкоджає його виконанню».

Кроме того, из материалов обращения усматривается, что Департамент международного полицейского сотрудничества (Interpol) отказал в удовлетворении запроса ГПУ по объявлению адвоката Богатыря В.В. в международный розыск, считая, что данное дело является политически мотивированным.

О результатах рассмотрения соответствующих обращений международные организации должны в ближайшее время сообщить руководству НААУ.