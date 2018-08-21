Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 августа 2018 года, 21:45

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Комитет по защите прав адвокатов обратился к международным партнерам по поводу нарушения прав В.Богатыря

21 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В адрес НААУ поступило обращение от защитников адвоката Богатыря В.В. о нарушении сотрудниками ГПУ профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности.

Комитетом по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности была проведена проверка изложенных фактов и установлена их достоверность.

По результатам проведенной проверки Комитет от имени НААУ обратился к Специальному докладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов, Международной ассоциации юристов (IBA), Международной комиссии юристов (ICJ) и Совету адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ) в связи с нарушением гарантий адвокатской деятельности адвоката Богатыря Владимира Викторовича и профессиональных прав его защитников.

Обращение к международным организациям направила председатель НААУ Лидия Изовитова.

В частности, речь идет о нарушении требований, установленных пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и пунктом 1 части 1 статьи 481 УПК Украины, которыми адвокаты отнесены к отдельной категории лиц, в отношении которых существует специальный порядок уголовного производства и предусмотрено, что письменное уведомление о подозрении адвокату в совершении уголовного преступления может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором Украины, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в пределах полномочий.

Так, 1 сентября 2017 органом досудебного расследования было составлено сообщение о подозрении относительно адвоката Богатыря В.В. за подписью заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. Однако, попытка вручить уведомление о подозрении адвокату Богатырь В.В. была осуществлена следователем Департамента специальных расследований ГПУ Крупкою А.А. путем направления почтового уведомления. Комитет видит в этом несоответствие требованиям УПК Украины, ведь попытку вручить уведомление о подозрении было осуществлено лицом без каких-либо надлежащих и законных полномочий.

Также в обращениях говорится о систематических нарушениях профессиональных прав защитников адвоката Богатыря В.В. В частности, сотрудники ГПУ совершают действия, которыми препятствуют адвокатам Богатыря В.В. осуществлять защиту его прав путем недопущения к материалам уголовного производства. Следователи и прокуроры вопреки требованиям статьи 50 УПК Украины совершают действия по предоставлению (вымогательству) у адвокатов дополнительных документов в подтверждение их полномочий в качестве защитников, в частности, письменного согласия Богатыря В.В. на осуществление его защиты в данному уголовному производстве.

Более того, следователи и прокуроры Департамента специальных расследований ГПУ систематически не выполняют решения судов, которыми обязаны допустить защитников адвоката Богатыря В.В. к уголовному производству и предоставить им доступ к материалам уголовного производства. Таким образом, нарушая главную основу судопроизводства, предусмотренную статьей 129 Конституции Украины «обязательность судебного решения».

В официальной переписке следователи и прокуроры в утвердительной форме выражают свое несогласие с решениями судов:

«Ухвала слідчого судді є безпідставною, незрозумілою та такою, що не ґрунтується на нормах законодавства…».

«Рішення слідчого судді не може являтися підтвердженням повноважень адвоката Плавана О.О. на участь у кримінальному провадженні як захисника підозрюваного Богатиря В.В.».

«Рішення слідчого судді є незрозумілим, що об’єктивно перешкоджає його виконанню».

Кроме того, из материалов обращения усматривается, что Департамент международного полицейского сотрудничества (Interpol) отказал в удовлетворении запроса ГПУ по объявлению адвоката Богатыря В.В. в международный розыск, считая, что данное дело является политически мотивированным.

О результатах рассмотрения соответствующих обращений международные организации должны в ближайшее время сообщить руководству НААУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (1076) от 21/08/18 Свежий номер

Банковское право

№ 34 (1076)
Государство и юристы

Долг платежом ясен

Зарубежная практика

Поучить пенсию

Отрасли практики

На помеху публике

Судебная практика

Точка возврата

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом