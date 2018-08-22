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Председателю Антимонопольного комитета вынесено предписание НАПК

22 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время заседания внесло еще пять предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства. В частности, одно из предписаний внесено председателю Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву, передает «РБК-Украина» со ссылкой на НАПК.

Установлено нарушение им требований статей 57-58 Закона при организации проведения специальных проверок. В частности, выявлены случаи назначения лиц на должности в АМКУ без проведения спецпроверок в отношении них в полном объеме, а именно — без получения информации от Министерства юстиции. Выявлено также нарушение срока направления запросов в соответствующие государственные органы при проведении спецпроверок.

«Установлено, что должностные лица комитета нарушили требования статьи 49 Закона, не уведомили Национальное агентство о пяти случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций бывшими сотрудниками АМКУ, а также не обеспечили условий для осуществления сообщений работниками АМКУ о нарушении требований Закона другим лицом через официальный веб-сайт комитета, как предусмотрено статьей 53 Закона», — отметили в НАПК.

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