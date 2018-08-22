ВСП позволил уйти в отставку не всем судьям, изъявившим такое желание

Высший совет правосудия 21 августа 2018 года рассмотрел материалы об увольнении трех судей с должностей на общих основаниях, а именно — в отставку.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Татьяну Барицкую — с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
- Сергея Герасименко — с должности судьи Коммунарского районного суда города Запорожья.
В то же время Высший совет правосудия отказал в увольнении Андрея Швыдкина с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области в отставку.
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