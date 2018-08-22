Сегодня 22 августа 2018 года, 11:24

Подозреваемый по «делу Бабченко» готов пойти на сделку со следствием

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию, что подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман готов пойти на сделку со следствием, но она еще не утверждена судом. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент «РБК-Украина».

«Да, действительно Герман и его защита пошли на подготовку сделки (сделки со следствием — ред.) и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения», — сказал он.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 6 августа 2018 года продлил до 23 сентября с.г. меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации попытки убийства Аркадия Бабченко.

Также 15 июня с.г. СБУ задержала подозреваемого в организации покушения на убийство Бабченко. Его подозревают в совершении преступления, касающегося незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.

Напомним, что СБУ установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство Бабченко. Досудебным расследованием было установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Вячеслав Пивоварник.

Установлено, что гр-н Герман по указанию В.Пивоварника осуществил финансирование и логистику из Россию в Украину группы граждан Украины, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение для осуществления террористических актов.