Сегодня 22 августа 2018 года, 09:42

Украинских учеников обяжут сдавать ВНО по математике

В украинских школах предлагают усилить изучение математики: тестирование по этому предмету станет обязательным. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает «Завтрак с 1+1».

Причины этого решения — плохие результаты ВНО в этом году и неутешительная динамика последних лет.

Ранее свою обеспокоенность пробелами учеников в математике выразил даже глава МИД Павел Климкин. Он раскритиковал плохую подготовку школьников в соцсети: «Это же тотальная катастрофа! О каких перспективах развития украинского IT-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем? Мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни».

В МОН признали, что Украина отстает в методиках преподавания математики. В этом году почти половина выпускников школ на тестировании по математике не смогла решить задачу за 8-й класс. 10% участников ВНО вообще не преодолели проходного барьера. Математика стала наименее успешным предметом в ВНО-2018.

В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

С 2020-го года Минобразования хочет сделать ВНО по математике обязательным.