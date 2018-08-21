Сегодня 21 августа 2018 года, 19:43

LHS: электронные доказательства в хозяйственных делах

Партнер ЮК VB PARTNERS Владимир Ващенко начал лекцию с определения дополнений средств доказывания в ХПК. В соответствующий перечень включили электронные доказательства (речь идет об информации, представленной в электронном виде). Такие данные могут содержаться на портативных устройствах.

Признаками электронных доказательств являются: существование в нематериальной форме, необходимость технических средств воспроизведения, а также возможность сохранения, копирования на разных устройствах.

По словам докладчика, подача электронных доказательств регулируется статьей 96 ХПК. В данной статье указано, что доказательства подаются в оригинале или в электронной копии, удостоверенной электронной цифровой подписью в соответствии с Законом «Об электронной цифровой подписи».

Также участники дела могут подавать электронные доказательства в бумажных копиях, удостоверенных в порядке закона. При этом копия электронных доказательств не считается письменным доказательством.

Г-н Ващенко также добавил, что в соответствии с законом об электронном документообороте наложение электронной подписи на электронный документ завершает создание электронного документа.

Докладчик рассказал, как осуществляется осмотр электронных доказательств. По его словам, суд может провести осмотр веб-сайта, другие места сохранения данных в сети интернет с целью фиксации и установления их содержания. К тому же при осмотре доказательств может осуществляться видеофиксация.

Г-н Ващенко представил слушателям таблицу оценки вербальных, бумажных доказательств, а также оценку видео- и аудиофайлов судами первой и апелляционной инстанций на собственном опыте сопровождения дел. Ознакомившись с таблицей, зрители LHS смогли увидеть, что большинство доказательств суды игнорируют. Данная таблица, по словам спикера, свидетельствует о необъективности судебного рассмотрения доказательств.

Лектор рассказал о возможности возврата оригиналов доказательств после их исследования на основании ходатайства.

Как отметил г-н Ващенко, оформление электронных доказательств осуществляется с помощью материальных носителей в оригинале или в электронной копии, удостоверенной электронной цифровой подписью. Также такие доказательства можно подавать в заверенных бумажных копиях.

Кроме того, следует поднимать вопрос об удостоверении доказательств путем составления протокола осмотра. Кроме того, по словам спикера, можно заказать заключение эксперта или требовать удостоверения судьей копии электронного доказательства.

В завершение лекции спикер напомнил, что в скором времени на смену закона об электронной цифровой подписи придет закон об электронных доверительных услугах.