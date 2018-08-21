Сегодня 21 августа 2018 года, 19:43

LHS: о чем можно спросить у эксперта

Советник ЮФ Aequo Евгений Левицкий ознакомил слушателей LHS с новыми правилами судебной экспертизы, рассказал о том, как можно предотвратить негативные последствия, если вопрос эксперту сформулирован некорректно, а также разъяснил отличия юридической силы заключения судебного эксперта и заключения эксперта в отрасли права.

Спикер начал лекцию с новых правил судебной экспертизы. Как и в ХПК 1991 года, так и в нынешнем существует норма, предусматривающая проведение судебной экспертизы на основании определения суда. Но, согласно новому процессуальному кодексу, судебная экспертиза может проводиться и по заказу участника процесса. Заказ экспертизы является правом участника процесса, а не обязанностью, подчеркнул лектор. Следует обратить внимание еще на один важный момент — заключение судебного эксперта, в отличие от заключения эксперта в области права, является доказательством по делу. Кроме того, экспертное заключение можно подготовить до начала рассмотрения дела, в том числе до открытия производства.

Говоря о приемлемости заключения эксперта, подготовленного по заказу участника процесса, лектор отметил, что заключение не принимается судом, если объект экспертизы уничтожен полностью или частично, если изменились свойства объекта экспертизы, а также в случае наличия оснований для отвода эксперта.

Что касается экспертизы, которая осуществляется по определению суда, то суд может ее назначить, если для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы специальные знания, а также в случае, если стороны не предоставили заключения эксперта по вопросам, требующим специальных знаний.

По словам докладчика, суд, как и раньше, вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу, а также поручить подготовку одного заключения нескольким экспертам (комиссионная и комплексная экспертизы). Вместе с тем стороны могут предложить суду вопросы для эксперта и согласовать экспертное учреждение.

«Изменения в процессуальном законодательстве скорее положительные, нежели отрицательные, так как дают возможность реализовать принцип состязательности, обеспечивают эффективность и оперативность рассмотрения дела, создают условия для кооперации участников процесса, а также стимулируют развитие рынка экспертных услуг», — отметил г-н Левицкий.

При составлении вопросов эксперту спикер рекомендует руководствоваться Научно-методическими рекомендациями по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденными приказом Минюста от 8 октября 1998 года № 53/5.

Также г-н Левицкий рассказал, какие вопросы не стоит задавать эксперту. Чаще всего встречаются ошибки в формулировании вопросов, не требующих специальных знаний. Также не следует задавать вопросы, которые являются вопросами права. Например: является ли вновь созданным имуществом объект недвижимости? По словам спикера, на этот вопрос может ответить суд на основании заключения эксперта, в котором будут даны ответы относительно технических и физических характеристик объекта недвижимости.

Не нужно задавать эксперту вопрос, не касающийся предмета доказывания. Например: подтверждается ли документально факт получения дохода истцом?

Как уже сообщалось, заключение эксперта в отрасли права не является доказательством и имеет консультативный характер, кроме того, оно не может содержать оценку доказательств.

В завершение лекции г-н Левицкий отметил, что заключение такого эксперта используется для применения аналогии закона, аналогии права или с целью разъяснения содержания норм иностранного права.