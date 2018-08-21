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Сегодня 21 августа 2018 года, 16:57

Ассоциация адвокатов Украины запустила challenge «Формула успеха»

Ассоциация адвокатов Украины запустила челлендж «Формула успеха» (#formulaforsuccesschallenge), благодаря которому вы в течение месяца будет узнавать формулы успеха от представителей юридического бизнеса.

Главная цель челленджа, который проходит в рамках подготовки Осеннего форума ААУ «Адвокатура. Формула успеха» – вдохновить и мотивировать адвокатов и юристов на профессиональный рост и новые достижения. Челлендж позволяет узнать о главных составляющих успеха от опытных адвокатов.

Каждый участник челленджа делиться в фейсбуке видео, в котором рассказывает свою формулу успеха.

После этого, передает эстафету нескольким представителям юридического бизнеса, которые также должны поделиться своим видео.

Председатель Оргкомитета форума «Адвокатура. Формула успеха» Ольга Дмитриева, управляющий партнер Dmitrieva & Partners представила challenge, рассказала о том, что ей помогает достигать новых высот и передала эстафету коллегам.

Следите за по ссылке #formulaforsuccesschallenge и узнавайте формулы успеха от лучших представителей юридического бизнеса.