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Подозреваемому в незаконном получении соцвыплат избрали меру пресечения

21 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киевский районный суд г.Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 190, частью 2 статьи 190, частью 4 статьи 358 УК Украины.

Подробности сообщаются на портале «Судебная власть Украины».

Так, по версии следствия, подозреваемый был официально не трудоустроен и не имел права на получение государственной социальной помощи.

Несмотря на это, мужчина обратился в Управление социальной защиты населения по заявлению о назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Реализуя свой умысел, он предоставил специалисту органа местного самоуправления поддельные справки о доходах.

На основании вышеуказанных документов мужчине была назначена социальная помощь на сумму более 27 тыс. гривен.

Через полгода подозреваемый снова обратился в Управление социальной защиты населения с заявлением и получил на основании поддельных документов социальную помощь в размере 13 тыс. гривен.

Также отметим, что мужчина скрывался от органов досудебного следствия, в связи с чем Киевским районным судом г.Одессы было предоставлено разрешение на его задержание.

Таким образом, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде «ночного» домашнего ареста сроком на два месяца.

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