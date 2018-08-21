Сегодня 21 августа 2018 года, 19:43

Названы страны, в которых коррупционеры скрываются от преследований НАБУ

Около 30 человек, которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, — на территории Российской Федерации. Такие данные обнародованы в отчете о деятельности НАБУ за I полугодие 2018 года, сообщается на сайте Бюро.

В международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них с целью задержания или установления местонахождения направлены запросы в другие государства. Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления АО «ХК «Энергосети», задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.

Международное направление является одним из ключевых в работе НАБУ, потому что многие коррупционные схемы реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом. География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 страны на трех континентах. По мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места «прописки» незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляется в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долларов США, 12,03 млн евро.

Для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, НАБУ направляет запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи. 182 запроса уже выполнены.

При этом отмечается, что половина подозреваемых, скрывающихся от НАБУ за рубежом, находятся в России.

Как свидетельствует отчет НАБУ, коррупционеры скрываются в таких странах, как Германия, Болгария, Грузия, Испания, Казахстан, Кипр, Монако, Литва, Польша, Россия, Молдова, Черногория, Швейцария.