Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы №№ 228/2018 и 229/2018 о переводе судей.
В частности, пять судей будут переведены на работу на должности судей столичных судов.
Так, предусматривается перевести:
- судью Артемовского районного суда города Луганска Марину Есауленко — на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;
- судью Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Марину Заставенко — на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;
- судью Краснодонского горрайонного суда Луганской области Дмитрия Шмигельского — на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;
- судью Каменнобродского районного суда города Луганска Максима Вишняка — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;
- судью Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Анну Сергиенко — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.
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