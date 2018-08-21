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Президент Украины подписал два указа о переводе судей

21 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы №№ 228/2018 и 229/2018 о переводе судей.

В частности, пять судей будут переведены на работу на должности судей столичных судов.

Так, предусматривается перевести:

- судью Артемовского районного суда города Луганска Марину Есауленко — на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;

- судью Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Марину Заставенко — на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

- судью Краснодонского горрайонного суда Луганской области Дмитрия Шмигельского — на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

- судью Каменнобродского районного суда города Луганска Максима Вишняка — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;

- судью Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Анну Сергиенко — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.

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