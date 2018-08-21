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Судья уличен на взятке в восемь тысяч гривен

21 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 20 августа 2018 года уличили в получении неправомерной выгоды судью одного из районных судов Киевской области.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности. Действия судьи предварительно квалифицируются по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что досудебное расследование указанного факта детективы Национального бюро начали в июле 2018 года.

В свою очередь на сайте Нацполиции говорится, что по месту жительства судья получил 8 тыс. гривен взятки. В рамках уголовного производства было установлено, что фигурант требовал неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности по статье 164 КУоАП.

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