Судья уличен на взятке в восемь тысяч гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 20 августа 2018 года уличили в получении неправомерной выгоды судью одного из районных судов Киевской области.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности. Действия судьи предварительно квалифицируются по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что досудебное расследование указанного факта детективы Национального бюро начали в июле 2018 года.
В свою очередь на сайте Нацполиции говорится, что по месту жительства судья получил 8 тыс. гривен взятки. В рамках уголовного производства было установлено, что фигурант требовал неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности по статье 164 КУоАП.
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