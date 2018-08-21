В июне 2018 года в Париже на очередном пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было принято новое публичное заявление FATF. Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.
С целью защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма и с целью поощрения повышения уровня соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма FATF определила юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки и с которыми она сотрудничает с целью устранения выявленных недостатков.
В числе юрисдикций со стратегическими недостатками названы:
1) Эфиопия;
2) Пакистан;
3) Сербия;
4) Шри-Ланка;
5) Сирия;
6) Тринидад и Тобаго;
7) Тунис;
8) Йемен.
В списке юрисдикций, больше не подлежащих текущему глобальному процессу FATF по обеспечению соответствия стандартам, оказались Ирак и Вануату.
Корейская Народно-Демократическая Республика названа юрисдикцией, в отношении которой FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянных и значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Иран именуется юрисдикцией, в отношении которой FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей проверки, пропорциональные рискам, которые несут такие юрисдикции.
С последними документами FATF можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: