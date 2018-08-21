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Новое заявление FATF: среди стран со стратегическими недостатками есть одна страна Европы

21 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В июне 2018 года в Париже на очередном пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было принято новое публичное заявление FATF. Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

С целью защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма и с целью поощрения повышения уровня соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма FATF определила юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки и с которыми она сотрудничает с целью устранения выявленных недостатков.

В числе юрисдикций со стратегическими недостатками названы:

1) Эфиопия;

2) Пакистан;

3) Сербия;

4) Шри-Ланка;

5) Сирия;

6) Тринидад и Тобаго;

7) Тунис;

8) Йемен.

В списке юрисдикций, больше не подлежащих текущему глобальному процессу FATF по обеспечению соответствия стандартам, оказались Ирак и Вануату.

Корейская Народно-Демократическая Республика названа юрисдикцией, в отношении которой FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянных и значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Иран именуется юрисдикцией, в отношении которой FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей проверки, пропорциональные рискам, которые несут такие юрисдикции.

С последними документами FATF можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга по ссылке.

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