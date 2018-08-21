Сегодня 21 августа 2018 года, 16:58

Microsoft предупреждает о вмешательстве российских хакеров в «промежуточные выборы» США

Компания Microsoft во вторник сообщила о том, что на прошлой неделе она исполнила судебное решение и передала контроль властям США над шестью доменами, которые были зарегистрированы российскими хакерскими группировками. Они, по данным американской корпорации, были наняты ГРУ. Эти сайты были подделаны под настоящие сайты, связанные с Сенатом США и политическими организациями, работающими с Республиканской партией.

Корпорация зафиксировала ранние попытки фишинга со стороны российских хакеров через эти сайты, однако у Microsoft нет данных о том, что хотя бы одна из атак стала успешной. При этом корпорация предупредила, что российские спецслужбы, на которые работают хакеры, активизируются непосредственно перед «промежуточными выборами» в США, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

«Мы озабочены тем, что эти и многие другие попытки атак начинают угрожать все большему числу организаций, связанных как с американскими политическими партиями, так и с грядущими выборами 2018 года», — говорится в заявлении Microsoft.